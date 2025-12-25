Це привід відкрити ще одну пляшку ігристого вина, адже, як показує велике дослідження, щоденне вживання однієї-двох склянок вина або пива під час свят може значно знизити ризик розвитку деменції.

Про це пише Daily Mail, передає Інше ТВ.

Дослідники виявили, що вживання алкоголю в помірних кількостях знижує ризик захворювання більш ніж на третину порівняно з повним відмовою від алкоголю.

Вони виявили, що алкоголь має корисні властивості незалежно від того, чи вживається він окремо, чи під час їжі. Тип алкоголю, що вживається, не має істотного значення.

Ці висновки суперечать деяким попереднім дослідженням, які вказували на те, що будь-яке вживання алкоголю може підвищити ризик розвитку деменції.

Численні дослідження вивчали вплив алкоголю на ризик розвитку деменції. Деякі з них виявили, що регулярне вживання невеликих кількостей алкоголю може мати захисний ефект, але інші не виявили такої користі. У великому дослідженні, проведеному вченими Оксфордського університету на початку цього року, було встановлено, що алкоголь не має позитивного впливу на мозок. Але останнє дослідження, проведене групою експертів з університету Сучжоу в Китаї, показує, що щоденне вживання алкоголю може знизити ризик на 35%.

Вони простежили за майже 300 000 людей, які зареєструвалися в UK Biobank, базі даних про здоров’я тисяч британців, створеній майже 20 років тому.

Дослідники задокументували звички вживання алкоголю і зіставили їх з діагнозами деменції.

Результати, опубліковані в European Journal of Epidemiology, показали, що чоловіки та жінки, які випивають кілька пінт пива або дві-три невеликі чарки вина на день, значно рідше страждають на деменцію, ніж ті, хто рідко або взагалі не вживає алкоголь.

Надмірне вживання алкоголю – більше трьох пінт міцного пива або трьох великих чарок вина на день – не впливає на ризик.

Дослідники визнали, що одним із пояснень позитивних результатів може бути те, що багато чоловіків і жінок, які зараз не вживають алкоголь, раніше були важкими пияками, а тому мають більший ризик, навіть якщо вони кинули пити.

Але вони також зазначили, що низький рівень алкоголю може захищати мозок від деяких ушкоджень, які сприяють розвитку деменції.

Сюди входять депресія, яка є основним фактором ризику розвитку цього захворювання у літніх людей, і навіть вікове зменшення об’єму мозку.

У своєму звіті дослідники зазначили: «Наші висновки мають певне значення для охорони здоров’я. Низьке або помірне вживання алкоголю може розглядатися як потенційна складова планів профілактики деменції у осіб, які не страждають на захворювання печінки та не мають ризику розвитку алкогольної залежності».

