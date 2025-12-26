Кім Чен Ину показали практично готовий корпус першої північнокорейської ядерної субмарини. Раніше цього року у Південній Кореї застерігали щодо передачі Росією КНДР технологій ядерних рушійних установок.

Про це пише DW.

Влада Північної Кореї (КНДР) заявила про завершення будівництва корпусу першого підводного човна, оснащеного ядерною рушійною установкою. Кадри з цієї субмариною, що міститься в цеху корабельні, в ніч на четвер, 25 грудня, оприлюднили північнокорейські державні пропагандисти.

На поширених кадрах лідер КНДР Кім Чен Ин оглядає процес виготовлення майбутнього підводного човна. Згідно з заявленими технічними характеристиками, водотоннажність становитиме 8,7 тисячі тонн.

North Korea reveals claimed 8,700-ton "Nuclear-powered Strategic Guided Missile Submarine" pic.twitter.com/EjvkrBtnv2 — Joseph Dempsey (@JosephHDempsey) December 25, 2025

Крім того, у Пхеньяні запевнили, що нині триває розробка “таємних підводних озброєнь”, якими мають оснастити субмарину. Про які саме системи йдеться, північнокорейські пропагандисти не стали деталізувати. Раніше у Пхеньяні запевняли, що проводять розробку підводних дронів, спроможних оснащуватися ядерними боєголовками й долати великі відстані.

