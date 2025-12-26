Двопартійна група сенаторів вийшла із заявою про обстріли України на Різдво, в якій йдеться про те, що Путін – безжальний вбивця, він не зацікавлений у світі, йому не можна довіряти.

Заяву підписали заступниця голови Комітету Сенату США з міжнародних відносин Джин Шагін, сенатори Том Тілліс, Джекі Розен, Джон Баррассо, Кріс Кунс, Ангус Кінг, Джеррі Моран, Джефф Мерклі та Кріс ван Голлен.

«Навіть для країн, що перебувають у стані війни, існує тривала традиція різдвяного перемир’я, зокрема під час Першої світової війни.

Ми засуджуємо жорстокі атаки росії на Херсон, Чернігів, Харків, Одесу, Суми, Донбас і Кривий Ріг, здійснені проти невинних українців у той час, коли вони зібралися разом із близькими та в молитві, щоб відзначити народження Христа.

Варто повторити: президент Володимир Зеленський погодився на різдвяне перемир’я, але путін відмовився — натомість він наказує солдатам і далі чинити жорстокі злочини агресії в один із найсвятіших днів християнства.

Ми стоїмо разом із людьми в Києві, Одесі, Харкові, Херсоні та Донбасі, які відзначають народження Христа в надзвичайно складних обставинах. Віра українців — сильніша за зло, випущене сьогодні Кремлем», йдеться в заяві.