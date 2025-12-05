Південна Корея різко пришвидшує плани зі створення атомних підводних човнів після того, як отримала згоду президента США Дональда Трампа. Це може суттєво вплинути на безпекову ситуацію в Східній Азії та загострити підводну гонку озброєнь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Reuters.

Як зазначає видання, Сеул багато років прагнув увійти до клубу держав, що мають атомні субмарини, аби протистояти Північній Кореї. Схвалення Трампа стало ключовим проривом у питанні доступу до ядерного палива за міждержавною угодою, зазначив відставний полковник ВМС Мун Гин-ву.

Утім, стрімкий розвиток програми може викликати напруження з боку Китаю та підштовхнути Японію до створення власних підводних човнів з ядерною установкою. Аналітики попереджають, що регіон неминуче наближається до нового етапу гонки озброєнь.

У Сеулі наголошують, що ядерний двигун – критичний елемент для стеження за північнокорейськими підводними загрозами, зокрема запуском БРПЧ. Президент Лі Дже Мен назвав домовленість зі США важливим проривом, що посилює оборонну автономію країни.

Північна Корея заявляє про власні розробки атомних підводних човнів, а державні ЗМІ вже демонстрували субмарину, яку представили як ядерну. Аналітики припускають, що Пхеньян може отримувати технічну допомогу з Росії – за цим уважно стежать у Сеулі.