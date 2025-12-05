У польському сегменті Фейсбуку фіксується нова хвиля антиукраїнської дезінформації, зокрема, поширення фейків про “небезпечні продукти з України”. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України, пише Кореспондент.

Зазначається, що в маніпулятивних дописах закликають бойкотувати продукти з кодом 482 – стандартним штрихкодом EAN для товарів, вироблених в Україні, – нібито тому, що “вся українська продукція заражена”.

“Такі фейки паразитують на реальних випадках, коли окремі партії продуктів – не обовʼязково з України – не проходять стандарти якості. Але пропагандисти навмисно узагальнюють поодинокі інциденти, щоб створити хибне враження про “тотальну небезпеку” саме української продукції”, – йдеться у повідомленні ЦПД.

Наголошується, що польські інституції регулярно публікують попередження щодо конкретних товарів, які не відповідають нормам, незалежно від країни походження. Тож узагальнення, ніби “вся українська їжа отруйна” – це класичний прийом дезінформації.

“Маніпуляція з кодом 482 – частина антиукраїнської кампанії, яка активізувалася в Польщі від початку повномасштабної війни. Її мета – підірвати довіру між українцями та поляками, посіяти ворожість між двома народами і посилити тиск на політичні рішення Варшави щодо підтримки України. Це цілком відповідає цілям інформаційної політики Кремля в Польщі”, – зазначили у ЦПД.