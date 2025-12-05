Держпродспоживслужба з початку 2025 року виявила 55 видів небезпечної нехарчової продукції, що могла становити ризик для здоров’я та безпеки споживачів, з них 28 — дитячі іграшки.
Про це повідомила Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, пише ЛБ.
“У передсвятковий період традиційно зростає попит на іграшки та дитячі подарунки. Саме в цей час важливо приділити особливу увагу їхній безпечності, адже недобросовісні виробники та продавці можуть пропонувати продукцію, що становить ризики для здоров’я дітей”, — йдеться у повідомленні.
Держпродспоживслужба повідомляє, що було проведено 70 планових та 85 позапланових заходів державного нагляду.
Лабораторні дослідження підтвердили ризики: алергічні реакції, отруєння, хронічні токсичні впливи, пов’язані з перевищенням вмісту небезпечних хімічних речовин, а також невідповідністю конструктивних елементів.
Обираючи дитячі іграшки, Держпродспоживслужба рекомендує звертати увагу на такі моменти:
маркування має бути українською мовою, з зазначенням імпортера/виробника та знаком відповідності технічним регламентам;
відсутність різкого хімічного запаху, надійність кріплення деталей та відсутність гострих елементів;
виключення покупок на стихійних ринках або у продавців, які не можуть надати документи;
перевірку, чи не містить іграшка дрібних деталей, небезпечних для маленьких дітей;
наявність захищеного гвинтом відсіку для батарейок;
відповідність рівня шуму встановленим нормам.