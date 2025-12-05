Сьогодні, 5 грудня, Франківський суд Львова обрав запобіжний захід затриманому за підозрою у вбивстві військового ТЦК Юрія Бондаренка. Суд арештував підозрюваного на два місяці до 30 січня 2026 року.

Це 30-річний мешканець Львова Григорій Кедрук. Як стало відомо журналісту BBC News Україна з зали суду, фігурант справи народився біля Сарн, певний час жив у Харкові і там прописаний, а потім переїхав до Львова.

За його словами, він зараз безробітний, але має IT-освіту.

Підозрюваному інкримінують дві статті Кримінального кодексу – умисне завдання тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть, та умисні тяжкі тілесні ушкодження службовій особі під час виконання службових обов’язків.

Напередодні стало відомо, що 3 грудня близько восьмої вечора чоловік смертельно поранив ножем військовослужбовця ТЦК, який помер у лікарні від травм. Підозрюваного одразу затримали, на місці вилучили ніж.

Бондаренко був учасником бойових дій і продовжував служити в підрозділах ТЦК та СП.

На питання журналіста BBC News Україна в залі суду, чи дійсно він завдав удару військовому і скоїв злочин, в якому його звинувачують, затриманий відповів, що розповів все, що памʼятає.

Раніше на питання в залі суду журналістів видання “Ми Україна” він розповів, що надав військовим, які його зупинили для перевірки, всі документи і викликав на місце адвоката.

За його словами, нібито під час перевірки йому бризнули газовим балончиком в очі.

Він стверджує, що його почали бити четверо людей у формі, а поліція нічого не робила. Наступне, що він памʼятає, за його словами, що він був вже вдома і намагався змити з очей сльозогінний газ.

Він підтвердив журналістам, що ніж, вилучений на місці вбивства, належить йому. Більше чоловік нібито нічого не пригадує.

Але він також не заперечив, що вдарив військового ТЦК ножем.

“Судячи з усього, це так”, – сказав він журналістам.

За його словами, у розшуку ТЦК він не перебував, але відстрочки не має. Він також стверджує, що не намагався втекти від працівників ТЦК.

Підозрюваний додав, що військові, які його зупинили, вже начебто перевіряли у нього документи три тижні тому.

“Вони мене знали, я їх знав”, – сказав підозрюваний.

Підпис до фото,Затриманий за вбивство військового ТЦК Юрія Бондаренка в залі Львівського суду

Він заявив журналістам, що шкодує, що так сталося, але в такій ситуації діяв би так само.

“Те, що сталося, звичайно погано, але чи зробив би я по-іншому в ситуації, коли мене четверо забивають, ні”, – сказав він.

Керівник Франківської окружної прокуратури Львова Сергій Янчишин заявляв, що фігуранту загрожує до 12 років увʼязнення.

Що відомо про вбивство

Як повідомляла поліція, 3 грудня близько 20:00 на перехресті вулиць Єфремова та Японської у Львові між 30-річним львів’янином та військовослужбовцями центру комплектування і соціальної підтримки виник конфлікт.

В ході нього чоловік завдав ножового поранення в ногу представнику ТЦК та розпилив сльозогінний газ з балончика в обличчя ще двом військовослужбовцям. А потім втік з місця події, заявила поліція.

Підпис до фото,Ніж, яким підозрюваний ймовірно завдав смертельного поранення військовому

Пораненого військовослужбовця госпіталізували, однак попри зусилля медиків, він помер у лікарні. Йому було 37 років. У Львівському обласному ТЦК назвали імʼя загиблого військовослужбовця – Юрій Бондаренко.

Правоохоронцям вдалося затримати зловмисника за допомогою камер відеоспостереження.

Львівський обласний ТЦК і СП розповів, що з записів відеореєстраторів видно, що громадянин відмовився представитися, не пред’явив документів, поводився зухвало та провокативно, а також не реагував на законні вимоги правоохоронців.

Коли службовці уточнювали його військово-облікові документи, він завдав удар ножем у пахову ділянку Юрія Бондаренка, пошкодивши аорту.

Юрій Бондаренко, як зазначають у Львівському ТЦК, був учасником бойових дій і продовжував служити в підрозділах ТЦК та СП.

Хто такий Юрій Бондаренко

Більше про загиблого повідомив його знайомий та журналіст Сергій Грішин.

Грішин згадує, що влітку 2023 року невідомий з чату під ніком “Містер Бавовна” написав, що хоче віддати свій пікап на потреби війська, бо йому вже не треба.

“Ситуація виглядала дивною, але я почав спілкування. У підсумку вже наступного дня я був у Львові. Юра віддав свій пікап L200 у відмінному стані, на українських номерах, він вже на ній встиг повоювати”, – згадує журналіст.

“Я кажу – може побратимам, з якими воював, треба більше? А він відповів – у побратимів уже все є, з друзями все купили”, – згадує журналіст.

Іншого разу він передав на потреби армії 5 тисяч доларів. Наступного разу передав великий вантаж з плитоносками і магазинами для автоматів зручними.

Юрій є ветераном АТО, якого комісували після поранення. При цьому Юрій допомагав іншим багатьом волонтерам та підрозділам.

Зрештою, як каже Грішин, Юрій не зміг сидіти вдома і в 2024 році знову мобілізувався попри проблеми зі здоров’ям – спочатку в ППО, а потім перевівся в ТЦК.

“Пройшов фронт, АТО, штурмові бригади, а загинув у Львові. Я не буду робити вигляд, що це якийсь “нещасний випадок”, бо це вбивство!” – написав мер Львова Андрій Садовий. Він додав, що в убитого залишилась дружина.

“Ця трагедія демонструє глибшу тенденцію, яка поступово набуває небезпечних ознак: частина українців починає сприймати військових, як сторонню силу, що нібито загрожує їхньому повсякденному життю, а не як оборонців, які забезпечують можливість цього життя продовжуватися”, – наголосили в ТЦК.

Підпис до фото,Сергій Грішин та Юрій Бондаренко

Там кажуть про кризу довіри й зазначають, що “у певної частини суспільства формується потенційно руйнівне переконання, що армія і ТЦК та СП не є інструментами держави, а силами, з якими слід боротися”.

“Така позиція є продуктом не лише російської пропаганди, а й внутрішньої нормалізації агресії, зокрема в соціальних мережах та приватних розмовах”.

Ба більше – йдеться “не про непорозуміння, не про “поганий діалог” і не про “конфлікт із ТЦК”, а про фактичний збройний опір представникам сил оборони, які діяли відповідно до закону”.

“Втрата нашого побратима в тилу від рук громадянина України є винятковою подією, яка ставить суспільство перед необхідністю переосмислити власну відповідальність за те, що відбувається всередині країни”, – наголосили у ТЦК.

Родом з Харкова

Як заявила Львівська міська рада, поховання Юрія Бондаренка відбудеться вже 5 грудня.

Ось офіційна інформація від влади міста.

Юрій Бондаренко (23.09.1988 – 04.12.2025). Уродженець міста Харків. Навчався у комунальному закладі «Харківський академічний ліцей № 45 Харківської міської ради», згодом – в Аерокосмічному ліцеї на базі Національного аерокосмічного університету імені Жуковського. Вищу освіту здобув у Харківській державній зооветеринарній академії.

Працював у сфері ресторанного бізнесу.

Зі слів рідних, Юрій захоплювався колекціонуванням ножів, цікавився історією та мав глибоку любов до України. Любив тварин, цінував мистецтво татуювання. Був добрим, справедливим і комунікабельним, мав хороше почуття гумору, завжди відгукувався на прохання про допомогу та вмів підтримати як словом, так і ділом.

Був учасником Антитерористичної операції у складі 16‑ї окремої механізованої бригади Збройних Сил України.

Нагороджений відзнакою Начальника Генерального Штабу Збройних Сил України «Учасник АТО», медалями «Захисникам вітчизни» та «Ветеран війни».

У Юрія Бондаренка залишилися мати, дідусь та дружина.