4 грудня 2025 року Президент України Володимир Зеленський підписав Указ №880/2025 «Про нагородження відзнакою Президента України «Золоте серце»».

Серед 45 нагороджених є і одна представниця Миколаєва, передає Інше ТВ.

Так, за вагомий особистий внесок у надання волонтерської допомоги та розвиток волонтерського руху, зокрема під час здійснення заходів із забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та подолання її наслідків, активну громадянську позицію відзнаки Президента України «Золоте серце» удостоєна Христина Дмитриченко, волонтерка Громадської організації «Rebel Volunteers».

