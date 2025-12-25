«Сьогодні теж активний наш день, день нашої дипломатії, були важливі розмови. Патріарх Варфоломій – я вдячний за привітання України та всіх українців із Різдвом. Також за чітку підтримку справжніх цінностей – цінностей миру та поваги до людського життя, до захисту життя.

Сьогодні ж практично годину говорили з представниками Президента Сполучених Штатів Америки – ми говорили зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. І це була справді хороша розмова, багато деталей, є хороші ідеї, ми їх обговорили. Є деякі наші нові ідеї, як наблизити реальний мир, і це стосується форматів, це стосується зустрічей, безумовно таймінгу. Сьогодні Рустем Умєров ще буде говорити з американською командою, важливо, якщо в нас вийде організувати те, про що ми говорили сьогодні. Вже готові деякі документи, я бачу, що вони готові майже повністю, деякі документи готові. Звісно, щодо сенситивних питань іще треба попрацювати. Але ми разом з американською командою розуміємо, як це все забезпечити. Найближчі тижні теж можуть бути інтенсивними. Дякую, Америко! І дякую всім, хто продовжує свій тиск на Росію заради того, щоб там зрозуміли на сто відсотків, що затягування війни буде мати жорсткі наслідки для них – для Росії. Я говорив сьогодні з Прем’єр-міністром Норвегії також, вдячний Йонасу за незмінну підтримку. Поінформував, що в нас у розмові з Америкою станом на зараз, ми також з Йонасом обговорили можливі наступні спільні кроки. І буду говорити також з іншими європейськими лідерами, щоб усі ми були в одному темпі й з одною спільною метою. Справжня безпека, справжнє відновлення, справжній мир – це має бути.

Була сьогодні доповідь Павла Паліси по питаннях, які додають нам можливостей на фронті. Я підписав укази про відзначення наших воїнів державними нагородами. І кожен, хто зараз захищає наші позиції, всі, хто зараз на бойових завданнях, на бойових постах, усі, хто дає Україні захист від російських штурмів, від російських ударів, – усі ви, наші воїни, робите наші дипломатичні позиції сильнішими. Дякую вам! Дякую всім, хто бореться заради України, як заради самого себе! Христос народився! Славімо Його!

Слава Україні!»

Звернення Володимира Зеленського наприкінці 1401-го дня повномасштабної війни.

