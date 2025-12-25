19 грудня 2025 року в селі Угли Рівненської області відбувся розвідувальний виїзд за участі фахівців з української та польської сторони з метою обговорення подальших досліджень, які відбудуться в березні-квітні 2026 р.

Про це повідомили у Міністерстві культури України, передає Інше ТВ.

Під час виїзду українськими та польськими фахівцями з залученням представників органів державної влади та місцевого самоврядування було оглянуто місце проведення майбутніх пошукових досліджень, визначено потенційні дати їх проведення, обговорено питання логістики, нагальних потреб, методики проведення робіт, а також безпекових питань під час їх реалізації, які є особливо актуальними в умовах широкомасштабного вторгнення РФ.

Зазначені роботи заплановано провести навесні 2026 року за результатами домовленостей, досягнутих на засіданнях Українсько-польської робочої групиз питань історичної пам’яті і зокрема закріпленими в їх спільному комюніке щодо результатів її діяльності у 2025 році.

