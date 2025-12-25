«Миколаївобленерго» опублікувало попередній прогноз по застосуванню ГПВ на п’ятницю, 26 грудня. Погодинні графіки діятимуть з 00:00 до 23:59.
В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:
1.1 – 12:30 – 16:00;
1.2 – 09:00 – 12:30; 23:00 – 00:00;
2.1 – 16:00 – 19:30;
2.2 – 07:30 – 09:00; 16:00 – 19:30;
3.1 – 12:30 – 16:00;
3.2 – 05:30 – 09:00; 19:30 – 23:00;
4.1 – 09:00 – 12:30;
4.2 – 02:00 – 05:30;
5.1 – 09:00 – 12:30; 19:30 – 20:30;
5.2 – 12:30 – 16:00;
6.1 – 00:00 – 02:00; 07:30 – 09:00; 19:30 – 20:30;
6.2 – 16:00 – 19:30.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
Для забезпечення “червоних годин” відключення з 00:00 26 грудня, підчерга 6.1 буде знеструмлена сьогодні, 25 грудня, з 23:30.
УВАГА! Час відключення вказано з урахуванням періоду включення та відключення черги/підчерги (на графіку ГПВ це “жовті” години).
ВАЖЛИВО! Оперативна ситуація може динамічно змінюватися! Дивіться актуальну інформацію за вашою адресою тут https://off.energy.mk.ua/