“Уявіть місце, де вчорашніх школярів змушують по 12 годин збирати смертоносні дрони, які незабаром полетять вбивати людей. Де поряд зі студентами, на правах безправних рабів, пліч-о-пліч працюють мігранти з найбідніших африканських та азіатських країн, і більшість з них – жінки! Місце, з якого неможливо піти або втекти, яке виглядає і охороняється як справжнісінька в’язниця!”, – пише російський опозиційний паблік Можемо пояснити.

Звучить як похмура антиутопія? На жаль, це реальність. І все це про завод з виробництва дронів у Єлабузі.

Пропаганда мовить про суцільні плюси такої «освіти», забуваючи згадати, що завод прикривається підлітками, як живим щитом і будь-якої миті заводом може прилетіти український дрон чи ракета, перетворивши його на величезну братську могилу!