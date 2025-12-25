У межах ініціативи Build with Ukraine українська компанія Frontline Robotics та німецька Quantum Systems масштабують виробництво дрона-бомбера «Лінза».

Про це повідомляє Міноборони України, передає Інше ТВ.

БпЛА «Лінза» оснащений гіростабілізованою камерою з цифровим зумом і може нести до 2 кілограм корисного навантаження на відстань до 10 км.

Перелік його задач – знищення особового складу і техніки противника та мінування.

Завдяки своїм характеристикам він також надає Силам оборони можливості для посилення тактичної розвідки. А виносна антена дозволяє оператору керувати дроном безпосередньо з укриття.

