У межах ініціативи Build with Ukraine українська компанія Frontline Robotics та німецька Quantum Systems масштабують виробництво дрона-бомбера «Лінза».
Про це повідомляє Міноборони України, передає Інше ТВ.
БпЛА «Лінза» оснащений гіростабілізованою камерою з цифровим зумом і може нести до 2 кілограм корисного навантаження на відстань до 10 км.
Перелік його задач – знищення особового складу і техніки противника та мінування.
Завдяки своїм характеристикам він також надає Силам оборони можливості для посилення тактичної розвідки. А виносна антена дозволяє оператору керувати дроном безпосередньо з укриття.
Як повідомляло Інше ТВ, Україна і Велика Британія підписали ліцензійну угоду щодо українського дрона-перехоплювача Octopus