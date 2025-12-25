Сьогодні, 25 грудня, Президент України Володимир Зеленський мав розмову зі спеціальним представником Президента Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Як каже український Президент, «дуже добре поговорили», передає Інше ТВ.

«Дякую за конструктив, інтенсивну роботу та за добрі слова й привітання українців з Різдвом. Працюємо реально 24/7, щоб наблизити закінчення цієї жорстокої російської війни проти України та щоб зробити всі документи й кроки реалістичними, ефективними та надійними.

Обговорили деякі суттєві деталі роботи. Є хороші ідеї, які можуть спрацювати заради спільного результату й тривалого миру. Справжня безпека, справжнє відновлення, справжній мир – це те, що потрібно всім нам в Україні, у Сполучених Штатах, у Європі та кожному з партнерів, хто нам допомагає. Сподіваюсь, що ці наші сьогоднішні різдвяні домовленості та ідеї, які обговорили, будуть корисними.

Під час розмови разом зі мною були Рустем Умєров, Андрій Гнатов, Андрій Сибіга, Сергій Кислиця, Ігор Брусило, Олександр Бевз, і вся наша дипломатична команда викладається максимально. Домовились, що Рустем ще сьогодні поговорить зі Стівом і Джаредом. Вважаємо, що це правильно – не втрачати жодного дня й жодної можливості, які можуть наблизити результат. Хай сьогоднішня наша розмова стане ще одним кроком до миру.

Попросив також хлопців переказати наше привітання для Президента Трампа та всієї родини Трампів з Різдвом. Дякую!», – мовиться в повідомленні Володимира Зеленського.

Як повідомляло Інше ТВ, Віткофф заявив про “значний прогрес” на переговорах