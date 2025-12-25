Окупанти влаштували у тимчасово окупованому Донецьку «матч жизні», змусивши грати з ними у футбол українських військових.

Ідейним натхненником виступив відомий бойовик, уродженець Краснодарського краю рф Ахра Авідзба. З російської сторони грали бойовики так званої «інтернаціональной бригади «Пятнашка», яка згодом стала підрозділом ЗС рф. З української — військовополонені з Вінниці, Харкова, Одеси, Львівської та Івано-Франківської областей.

Авідзба стверджував, що захід мав стати відповіддю на «матч смерті», який відбувся в Києві в 1942 році.

Тоді київська команда «Старт», зібрана з гравців довоєнних футбольних клубів «Динамо» і «Локомотив», зіграла проти футболістів німецької команди «Флакельф».

Радянська пропаганда назвала цей захід «матчем смерті», стверджуючи, що українці перемогли, але були розстріляні одразу після завершення матчу. Пропаганда також стверджувала, що у грі брали участь не професійні футболісти, а радянські військовополонені, проти яких виступали «найкращі німецькі спортсмени».

Насправді «Флакельф» була змішаною командою футбольних аматорів Люфтваффе і зенітників ППО. Киян після матчу не розстріляли — четверо гравців (Кузьменко, Клименко, Коротких і Трусевич) були вбиті через рік у Сирецькому концтаборі.

Крім того, німці та українці зустрічалися не тільки 9 серпня1942 року, а й до та після цієї дат.