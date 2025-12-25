Колишній президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко включений до списку осіб, які переховуються від органів влади.

Дані підозрюваного в корупції Павелка з’явилися у відкритій базі МВС України.

Датою його зникнення вказано 5 листопада 2025 року. Зазначено, що особа переховується від органів досудового слідства.

На початку жовтня Офіс генерального прокурора розкрив деталі справи Андрія Павелка.

Йдеться про дії у змові з групою осіб: привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у період 2015-2016 років, коли гроші з Федерації футболу України (нині УАФ — прим.) переказувалися через Newport Management LTD на рахунки інших іноземних компаній. Це сума в розмірі 9,32 мільйона євро. Кошти виплачувалися ФФУ за низкою програм від УЄФА.

Слідство дійшло висновку, що Павелко залучив до скоєння злочину щонайменше 25 людей, які готували необхідні документи та проводили оплати нібито замовлених послуг. Серед цих осіб згадуються колишній президент УПЛ Володимир Генінсон, ексфіндиректорка УАФ Євгенія Сагайдак, ексгенсек УАФ Юрій Запісоцький і Катерина Краснокутська, яка була помічницею Павелка у Верховній Раді.

У квітні журналіст Костянтин Андріюк повідомив про те, що ще торік Павелко, перебуваючи у статусі фігуранта кримінальної справи під підозрою, виїхав з України через інвалідність.

Нагадаємо, Андрій Шевченко наприкінці січня 2024 року замінив на посаді президента УАФ Андрія Павелка, який тоді перебував у СІЗО у справі про корупцію на будівництві заводу з виготовлення штучної трави для футбольних полів. Ще одним фігурантом справи є Запісоцький.

При цьому наприкінці лютого того ж року Павелко рішенням Львівського апеляційного суду вийшов на свободу. Він перебував за ґратами понад 8 місяців.