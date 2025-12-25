Після початку повномасштабної війни Росії проти України сотні або й тисячі росіян змогли незаконно отримати румунські документи, що відкрило їм доступ до життя і бізнесу в Європейському Союзі. Розслідування румунської влади виявило масштабну схему з фіктивними адресами, підробленими документами та участю посадовців і посередників.

Про це повідомили прокурори при Високому касаційному суді Румунії, пише Digi24 і Суспільне.

Слідчі дії відбулися в межах двох кримінальних проваджень, які стосуються схем відновлення або надання громадянства Румунії на підставі підроблених офіційних документів. У листопаді 2024 року десятки рейдів викрили шахрайство: майже 10 000 громадян Молдови, України та Росії шахрайським шляхом отримали румунські документи, що посвідчують особу, встановивши фіктивну адресу в кампусі Варфу, іноді без попередньої згоди власників нерухомості. Фальшиві документи в обмін на хабарі нібито роками видавалися посадовцями двох відділів РАЦС.

За даними прокуратури, йдеться про створення організованої злочинної групи, матеріальну та інтелектуальну підробку документів, комп’ютерну фальсифікацію, використання підроблених документів, розголошення непублічної інформації та незаконний доступ до інформаційних систем.

Обшуки провели за десятками адрес, зокрема у відділі реєстрації актів цивільного стану шостого сектору Бухареста. Розслідування також стосується кількох адвокатів і державних службовців, які могли бути залучені до схеми.

Слідство вважає, що серед клієнтів мережі, яка підробляла документи про громадянство, були й російські олігархи. Розслідування координується на рівні Генеральної прокуратури, а прокурори та поліцейські вилучили низку документів як у РАЦСі шостого сектору, так і в Національному органі з питань громадянства. Зібрані матеріали аналізуються в межах справи, яка триває вже кілька місяців.

За версією слідства, мережу було створено у 2022 році кількома громадянами України. Вони нібито підробляли документи для громадян Росії, зокрема, в Республіці Молдова, фальшиво засвідчуючи румунське походження та право на відновлення громадянства. Після цього, за сприяння адвокатів або нотаріусів, підроблені документи подавалися до Управління з питань громадянства в Бухаресті.

Надалі іноземці зверталися до відділів РАЦСу для отримання румунських посвідчень особи та паспортів, що надавали право на вільне пересування територією Європейського Союзу.

Під час обшуків в одній з локацій правоохоронці виявили сотні підроблених свідоцтв про народження.