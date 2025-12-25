Завтра в Україні очікується сніг, сильний вітер, хуртовини та потепління. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, передає УНН.

Завтра, 26-го грудня, в Україні – увага! – сніг, сильний вітер, хуртовини, потепління! Найменша ймовірність опадів буде у західних областях. На дорогах – ожеледиця – повідомила Діденко.

За її словами, сніг принесуть атмосферні фронти, повсюди потеплішає, температура повітря підвищиться вдень у п’ятницю до 3 морозу-2 тепла.

У Києві 26-го грудня йтиме сніг, завіватиме сильний вітер, можливі хуртовини, вітер буде північно-західного походження, у столиці завтра потепліє до нуля! – резюмувала Діденко.