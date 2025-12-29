Нагадаємо, У РФ заявили, що українські дрони атакували резиденцію Путіна, і що тепер переговорну позицію вони переглянуть і вдарять у відповідь. Президент України Володимир Зеленський прокоментував цю інформаційну диверсію.

-Зараз прозвучали дуже небезпечні заяви з Росії, які очевидно направлені на зрив усіх досягнень нашої спільної роботи з командою Президента Трампа. Ми працюємо разом, щоб наблизити мир.

Зараз росіяни придумали очевидно фейкову історію про начебто якийсь удар по якійсь резиденції російського диктатора, щоб у них було виправдання для продовження ударів по Україні, зокрема для ударів по Києву, а також для відмови йти на необхідні кроки для завершення війни. Типова брехлива тактика росіян. Які тим більше вже били по Києву, зокрема по будівлі Кабінету Міністрів України.

Україна не робить кроків, які можуть послабити дипломатію. Росія завжди робить такі кроки. Це одне з багато чого, що нас відрізняє.

Важливо, щоб світ зараз не мовчав і щоб росіяни не зірвали рух до миру.