Резиденцію Путіна у Новгородській області намагалися атакувати українські безпілотники, заявив глава МЗС Сергій Лавров.

За його словами, атака 91 БПЛА сталася в ніч проти 29 грудня. Усі дрони були знищені розрахунками ППО.

Лавров заявив, що РФ не має наміру виходити з переговорного процесу, але перегляне позицію з урахуванням того, що сталося. Крім того, об’єкти і час удару Москви після атаки на держрезиденцію Путіна вже визначені, передають росЗМІ.

Українські моніторингові канали стверджують, що це брехня – не було там цієї ночі наших дронів. Із цього слідує тільки одне – не змогли вчора зірвати перемовини, сьогодні демонструють, що будуть зривати весь час.

Зеленський відповів на заяву Лаврова про атаку на резиденцію Путіна: «Чергова брехня Російської Федерації». За словами глави держави, росіяни готують ґрунт для удару по столиці, зокрема, по державним будівлям.