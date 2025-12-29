За української підтримки у 2025 році вироблено 35 фільмів, 18 з яких документальні, та 6 серіалів, із загалом 46 кінопроєктів, повідомили у Державному агентства України з питань кіно у понеділок, пише УНН.

У 2025 році, попри всі виклики воєнного часу, за підтримки Держкіно завершено виробництво 46 кінопроєктів – повідомили в агентстві.

Фінансові показники:

понад 562 млн грн – загальна вартість реалізованих проєктів;

понад 319 млн грн – державне фінансування.

Розподіл завершених кінопроєктів за видами:

18 – неігрових (документальних) фільмів;

17 – ігрових повнометражних фільмів;

6 – ігрових телесеріалів;

4 – неігрові телефільми;

1 – анімаційний серіал.

“Завершення цих проєктів підтверджує стійкість української кіноіндустрії, її здатність до розвитку та безперервної роботи навіть в умовах повномасштабної війни. Саме тому стала та прогнозована підтримка кінематографії має залишатися одним із пріоритетів державної культурної політики – як сьогодні, так і в майбутньому”, – наголосили у Держкіно.