Через незаконну порубку 99 ясенів уздовж автодороги завдано збитків на понад 822 тис. грн та відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Під час проведення природоохоронних заходів у захисних лісових насадженнях уздовж автодороги «Миколаївка – Петропавлівка» на території Братської територіальної громади Вознесенського району Миколаївської області державними інспекторами виявлено незаконну порубку 99 ясенів, а також пошкодження до ступеня припинення росту ще 10 дерев цієї ж породи. Діаметри зрубаних і пошкоджених дерев становили від 10 до 90 см.

За фактом незаконної вирубки, вчиненої невстановленими особами, інспекцією проведено розрахунок розміру шкоди, сума склала понад 822 тис грн.

Оскільки у діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 246 Кримінального кодексу України, інспекцією направлено повідомлення про злочин до Вознесенського РУП ГУНП у Миколаївській області.

За матеріалами інспекції відкрито кримінальне провадження, триває досудове розслідування.