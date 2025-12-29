Повідомлення про те, що пасажир послуги таксі намагався незаконно заволодіти автомобілем Mercedes-Benz, надійшло до Миколаївського районного управління поліції від очевидців.

За словами потерпілого, після того, як він доставив клієнта до певної адреси, чоловік раптово почав погрожувати йому ножем та вимагати передати ключі від автомобіля. Побоюючись за власне життя, водій віддав ключі. У цей час фігурант помітив, що перехожі телефонують до поліції, після чого втік з місця події у невідомому напрямку, а ніж викинув по дорозі.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, у ході низки оперативно-розшукових та слідчих заходів співробітники Миколаївського районного управління поліції, оперативники управління карного розшуку за участі фахівців кримінального аналізу обласного главку поліції та співробітників тактико-оперативного реагування встановили, що до злочину причетний 51-річний миколаївець. Фігуранта поліцейські розшукали на одній із вулиць міста та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі, за процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Миколаєва, повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України – у спробі незаконного заволодіння транспортним засобом, поєднане з погрозою застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров’я потерпілого. Затриманому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід. Триває досудове розслідування.

