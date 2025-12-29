У січні – листопаді 2025 року аграрії – платники, які обрали ІV групу спрощеної системи оподаткування, сплатили до місцевих бюджетів області єдиного податку разом з мінімальним податковим зобов’язанням у сумі 531 млн гривень. Це на 122,1 млн грн більше, ніж за 11 місяців 2024 року.

Головне управління ДПС у Миколаївській області зазначає, що відповідно до Податкового Кодексу України сільськогосподарський товаровиробник – це юридична особа незалежно від організаційно-правової форми, яка займається виробництвом сільськогосподарської продукції та її переробкою на власних чи орендованих потужностях, у тому числі власновиробленої сировини на давальницьких умовах, та здійснює операції з її постачання.

Слід зазначити, що фахівці податкової служби регіону постійно здійснюють моніторинг показників діяльності сільгосптоваровиробників, у якому враховується площа земельних ділянок, врожайність, кількість найманих працівників, що дає можливість встановити ризики мінімізації податкових зобов’язань.

Сумлінні представники малого та середнього бізнесу, які працюють в умовах спрощеної системи оподаткування, роблять свій фінансовий внесок у добробут територіальних громад, – стверджують податківці Миколаївщини.