Сьогодні, 29 грудня, вдень на спецлінію 101 надійшло повідомлення про те, що поблизу села Кам’яно-Костувате Новомар’ївської громади Вознесенського району у сніговому заметі застряг автомобіль швидкої медичної допомоги.

У цей час медики транспортували до лікарні жінку 1948 року народження з попереднім діагнозом — перелом стегна.

Як повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, рятувальники прибули на місце та за допомогою буксирувального троса витягли автомобіль на більш проїзну ділянку дороги, після чого «швидка» змогла самостійно продовжити рух.

Громадян закликають бути вкрай обережними та, за можливості, утримуватися від далеких поїздок у період погіршення погодних умов, особливо польовими та малопроїзними шляхами.

