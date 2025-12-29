СБУ проводить слідчі дії в обласному «військкоматі» в Ужгороді, Мукачеві, Сваляві та Воловці.

Про це повідомляє закарпатський журналіст Віталій Глагола.

-Мені вдалося зафіксувати на відео одну з груп працівників Служби безпеки України, які покидають будівлю міського ТЦК в Ужгороді після проведення слідчих дій. Це підтверджує: по одній з локацій обшуки вже завершені, однак загальна операція — триває.

Водночас телефон буквально розривається. За інформацією моїх джерел та підписників, слідчі дії паралельно продовжуються в інших ТЦК та СП по всій Закарпатській області. Про це повідомляють люди, які особисто бачили правоохоронців у приміщеннях ТЦК або біля приватних будинків посадовців. Цю інформацію перевіряю з кількох незалежних джерел.

Станом на зараз підтверджується проведення обшуків:

• в обласному ТЦК та СП;

• у Мукачеві;

• у Сваляві;

• у Воловці;

• а також в інших районних підрозділах ТЦК.

Крім цього, за повідомленнями людей, обшуки проводилися за місцями проживання керівників ТЦК, зокрема:

• у керівника Закарпатського обласного ТЦК Андрія Савчука;

• у Миколи Мигалейка;

• у Андрія Олещука;

• у Вячеслава Дворського;

• у Ігоря Павлова.

Нагадаю, раніше я вже повідомляв, що під час обшуку за місцем проживання Андрія Савчука правоохоронці виявили близько 100 тисяч доларів США готівкою, які, за попередньою інформацією, не були задекларовані.

Усе це вказує на масштабну та скоординовану операцію правоохоронних органів, яка триває одразу в кількох районах Закарпаття.

Продовжую збирати та перевіряти інформацію. Деталі — згодом, – обіцяє Глагола.