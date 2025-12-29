155 згортків із PVP для подальшого їх розповсюдження у Вознесенську 49-річний мешканець Кіровоградщини перевозив на власному авто. Нині, на підставі зібраних доказів слідчих поліції, суд призначив чоловікові покарання до дев’яти років та шести місяців ув’язнення.

Про це пише Поліція Миколаївської області.

Подія сталася 21 вересня цього року поблизу с. Бузьке Вознесенського району. Під час патрулювання Південноукраїнської міської громади поліцейські сектору реагування патрульної поліції місцевого відділення поліції за порушення правил дорожнього руху зупинили автомобіль.

Під час складання адмінматеріалів та у ході спілкування із правоохоронцями водій повідомив, що має при собі наркотичну речовину.

На місці події слідчо-оперативній групі відділення поліції № 3 чоловік добровільно видав 155 згортків із кристалічною речовиною PVP. За результатами експрес-тесту криміналісти встановили, що вказана речовина є нарковмісною. Окрім того у керманича виявили і холодну зброю – ніж.

У ході першочергових слідчих дій поліцейські з’ясували, що водій – мешканець Кіровоградської області отримав психотропи через поштовий сервіс за місцем проживання, і направлявся до Вознесенська задля розповсюдження там закладок.