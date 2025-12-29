28 грудня на території Миколаївщини зареєстровано три пожежі.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

У м. Миколаєві горіла господарча будівля. Вогнеборці ліквідували пожежу площею 15 кв. м та не допустили поширення вогню на поруч розташований житловий будинок.

Горів легковий автомобіль ВАЗ 2109 у м. Миколаєві на площі 2 кв. м.

У Веснянській громаді Миколаївського району на відкритій території зайнялося сміття на площі 150 кв. м.

Загалом від ДСНС на гасіння пожеж залучались 12 співробітників, 3 спецавтомобілі.

Як повідомляло Інше ТВ, позаминулої доби на Миколаївщині зареєстровано 3 пожежі