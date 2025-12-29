Закон про безперервний стаж дозволить відновити право незаконно звільненого працівника на донарахування страхового стажу та вчасний вихід на пенсію.

Відповідний закон № 4697-IX “Про внесення змін до деяких законів України щодо зарахування до страхового стажу періоду незаконного звільнення працівника” вже підписаний президентом та був опублікований у газеті “Голос України” за 25 грудня.

Про це повідомляє Тoday.ua.

Що передбачає цей закон

У разі незаконного звільнення працівника з роботи його не тільки поновлять на робочому місці, а ще й повинні будуть нарахувати йому страховий стаж за період вимушеного простою. Роботодавець, який незаконно звільнив працівника, муситиме сплатити за нього ЄСВ за весь період, поки звільнений не працював. Звісно, працівник повинен буде довести в суді незаконність звільнення.

Отже цим законом запроваджуються такі правила:

До страхового стажу для обчислення пенсії зараховуватимуть період, протягом якого працівник був незаконно звільнений за місцем роботи, а потім поновлений на підставі рішення суду.

Роботодавець повинен буде сплатити за звільненого працівника страхові внески за цей період.

За вимушені прогули працівнику нараховуватимуть єдиний соціальний внесок із середньої заробітної плати. Він має бути не меншим за розмір мінімального страхового внеску.

За невикористану щорічну оплачувану відпустку працівнику надаватимуть компенсацію.

Таким чином, завдяки збільшенню страхового стажу поновлений на роботі працівник матиме більший стаж при виході на пенсію. І відповідно це може допомогти йому вчасно вийти на заслужений відпочинок та мати більшу розрахункову пенсію.

“У сучасному світі трудові права працівників мають бути надійно захищеними. Одним з найбільш критичних моментів для працівника є ситуація, коли його незаконно звільняють з роботи. Поновлення на посаді за рішенням суду, яке набрало законної сили, є важливим кроком до відновлення справедливості”, — обґрунтувала появу такого закону голова парламентського комітету з питань соціальної політики Галина Третьякова.

