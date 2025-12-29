Міністерство розвитку громад та територій України разом з АМПУ та за підтримки міжнародних партнерів розширюють мережу мобільних укриттів у портах Одеської та Миколаївської областей.

Вже встановлено понад 50 мобільних захисних споруд. Крім того, в морських портах функціонує понад 30 стаціонарних укриттів, і їхня кількість продовжує зростати.

Про це повідомляє Мінрозвитку, передає Інше ТВ.

В умовах постійних обстрілів наявність укриттів безпосередньо на території портів має принципове значення.

«Окремий напрям — посилення захисту самих портів. Ця робота ведеться щоденно у взаємодії з військовими Сил оборони України, іншими службами та міжнародними партнерами. З міркувань безпеки деталі не розголошуються. Попри постійний терор і щоденні комбіновані обстріли, українські порти працюють. Ми робимо все, щоб захистити людей, зберегти логістику і забезпечити стабільність морського експорту. Це питання не лише економіки України, а й продовольчої безпеки світу», – сказав Віцепремʼєр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Зазначається, що до встановлення укриттів активно долучаються портові оператори та приватні компанії, які облаштували десятки власних захисних споруд. Наявність доступного та надійного укриття для кожного працівника є обов’язковою умовою безпечної роботи.

Росія фактично щодня здійснює ракетні та дронові атаки по українських портах, намагаючись зруйнувати логістичні маршрути, ускладнити експорт і підірвати глобальну продовольчу безпеку. За останній рік інтенсивність ударів по портовій інфраструктурі суттєво зросла. Упродовж 2025 року зафіксовано 90 комбінованих атак — це вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Лише в Одеській області від початку року пролунало майже 800 повітряних тривог, загальна тривалість яких перевищила 30 днів.

Попри постійну небезпеку, щодня сотні працівників портів, енергетики та фахівці логістичної сфери забезпечують стабільну роботу портової інфраструктури та морських експортних маршрутів, безперервно обробляючи вантажі.

