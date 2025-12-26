Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Ворог продовжує свої спроби знищити логістику морськими портами України та підірвати економіку та продовольчу безпеку.

Порти Одещини всю ніч зазнавали безперервних ворожих ударів.

Внаслідок влучання безпілотників пошкоджені елеватори, склади цивільних підприємств, баржа, судна під прапорами Словаччини та Республіки Палау. На місцях влучань рятувальники ліквідовують пожежі. Працівники портів продовжують обстеження пошкоджень.

Частково є перебої із електропостачанням, ремонтні бригади працюють над відновленням.

Під ударами російських безпілотників опинився і термінал на Миколаївщини. Пошкоджене судно під прапором Ліберії. На щастя, без постраждалих. Відновлювальні роботи тривають.

Внаслідок атаки безпілотниками є пошкодження Львівської залізниці по станції Ковель. Пошкоджено локомотив та вантажний вагон, вибуховою хвилею вибито вікна цеху локомотивного депо.

Працівники Укрзалізниці ліквідовують наслідки. Попри цілеспрямований російський терор, логістична система України продовжує роботу.

Що стосується терміналу, атакованого на Миколаївщині, то у ранковому зведенні Миколаївська ОВА повідомила, що вночі ворог атакував місто Миколаїв та передмістя декількома ударними дронами, попередньо – БпЛА типу «Молнія». Внаслідок атаки відбулось часткове знеструмлення абонентів Миколаївського району. Станом на зараз майже всі споживачі заживлені. Постраждалих немає.