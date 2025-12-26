Вчора і вночі під ударами ворога були населені пункти Миколаївського району і обласний центр.

Про це йдеться у зведенні Миколаївської ОВА щодо ворожих атак по області за минулу добу станом на 07:00 ранку 26 грудня, передає Інше ТВ.

Ввечері ворог завдав удару по місту Очаків, попередньо з РСЗВ. Пошкоджено 11 приватних будинків, вісім автомобілів. Постраждалих немає.

Вночі ворог атакував місто Миколаїв та передмістя декількома ударними дронами, попередньо – БпЛА типу «Молнія». Внаслідок атаки відбулось часткове знеструмлення абонентів Миколаївського району. Станом на зараз майже всі споживачі заживлені. Постраждалих немає.

Крім того, ворог чотири рази атакував FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. Постраждалих немає.