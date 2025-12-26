Трамп заявив про те, що США нанесли удар по терористам ІДІЛ в Нігерії.

-Сьогодні ввечері, за моїм наказом як Головнокомандувача, Сполучені Штати завдали потужного й смертельного удару по терористичній нечисті ІДІЛ на північному заході Нігерії, яка була причетна до нападів і жорстоких убивств, передусім невинних християн, — на рівнях, яких не бачили багато років, а то й століть!

Я раніше попереджав цих терористів, що якщо вони не припинять різанину християн, їм доведеться дорого заплатити — і сьогодні вночі вони заплатили.

Міністерство війни виконало низку ідеальних ударів, на які здатні лише Сполучені Штати.

Під моїм керівництвом наша країна не дозволить радикальному ісламському тероризму процвітати.

Нехай Бог благословить нашу армію, і ЩАСЛИВОГО РІЗДВА всім, включно з мертвими терористами, яких стане ще більше, якщо їхня різанина християн продовжиться”.

