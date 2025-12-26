Миколаївська обласна рада офіційно підтримала створення цієї особливої території в межах Прибужанівської громади. Це 127 гектарів степу, які тепер під надійним захистом.

Про це повідомляє Українська Природоохоронна Група – UNCG, передає Інше ТВ.

Природоохоронці кажуть, що цей заказник особливий:

«Це степова балка, яка навесні вся вкривається яскравим шафраном сітчастим і золотавим, немов вогники, горицвітом весняним. Пізніше територію вкривають сріблясті хвилі ковили Лессінга та жовті ліхтарики астрагалу шерстистоквіткового. Усі ці рослини занесені до Червоної книги України.

Степові оселища заказника підлягають охороні згідно із Зеленою книгою України та Бернською конвенцією.

Заказник є важливим біотопом для 5 видів птахів, які включені до Бернської конвенції».

Українська Природоохоронна Група – UNCG зазначає, що Прибужанівська громада, починаючи з 2013 року, вже захистила майже 700 гектарів рідного степу.

«Ви — справжній приклад для багатьох громад, як потрібно зберігати біорізноманіття. Завдяки вашій мудрості ці землі тепер захищені! Це наш спільний внесок у майбутнє планети», – кажуть природоохоронці.

