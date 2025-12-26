Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.12.25 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 202 070 (+840) осіб
танків – 11 459 (+3) од.
бойових броньованих машин – 23 804 (+3) од.
артилерійських систем – 35 509 (+74) од.
РСЗВ / MLRS – 1 579 (+0) од.
засоби ППО / air defense systems – 1 264 (+1) од.
літаків / aircraft – 434 (+0) од.
гелікоптерів / helicopters – 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 95 334 (+537) од.
крилаті ракети – 4 107 (+0) од.
кораблі / катери – 28 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 71 454 (+180) од.
спеціальна техніка – 4 029 (+0) од.
Дані уточнюються.