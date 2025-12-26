Однією з передумов стабільного соціально-економічного розвитку Миколаївщини є унікальний природно-ресурсний потенціал регіону.

Саме тому платники податків області своєчасно та у повному обсязі сплачують рентні платежі до місцевих бюджетів, забезпечуючи цим добробут територіальних громад.

У січні – листопаді 2025 року Головним управлінням ДПС у Миколаївській області до місцевих бюджетів забезпечено 67,5 млн грн рентної плати за спеціальне використання води, надр, лісових ресурсів та інших природних ресурсів.

Якщо розглядати надходження рентних платежів у розрізі ресурсів, то найбільше місцеві бюджети отримали рентної плати за спеціальне використання води – 41,8 млн гривень.

Окрім того, суб’єкти господарювання сплатили 24,1 млн грн рентної плати за користування надрами, 1,1 млн грн – за використання інших природних ресурсів, 523,4 тис. грн рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів.