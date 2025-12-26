Адміністрація Трампа шукає підрядників, щоб допомогти їй реформувати систему утримання іммігрантів у Сполучених Штатах за планом, який включає реконструкцію промислових складів для одночасного утримання понад 80 000 іммігрантів, затриманих владою, згідно з проєктом тендерної заявки, переглянутим The Washington Post.

Замість того, щоб переміщувати затриманих по всій країні туди, де є вільні місця для утримання, як це відбувається зараз, Служба імміграційного та митного контролю США (ICE) прагне прискорити депортації шляхом створення цілеспрямованої системи переміщення, зазначається в документі. Новозаарештованих затриманих реєструватимуть на обробних майданчиках на кілька тижнів, перш ніж спрямовувати до одного з семи великих складів, кожен з яких розрахований на 5000–10 000 осіб, де їх готуватимуть до депортації.

Великі склади розташовуватимуться поблизу основних логістичних вузлів у Вірджинії, Техасі, Луїзіані, Аризоні, Джорджії та Міссурі. Шістнадцять менших складів утримуватимуть до 1500 осіб кожен.

Проєкт тендерної заявки не є остаточним і може змінюватися. ICE планує поділитися ним з приватними компаніями з утримання затриманих цього тижня, щоб оцінити інтерес і вдосконалити план, згідно з внутрішнім електронним листом, переглянутим The Post. Формальний запит на пропозиції може надійти незабаром після цього.

Тріша Маклафлін, речниця Міністерства внутрішньої безпеки, заявила, що не може «підтвердити» репортаж The Post і відмовилася відповідати на запитання щодо плану зі складами.

NBC і Bloomberg News раніше повідомляли про внутрішні обговорення в ICE щодо використання складів як центрів утримання. Повний масштаб проєкту, розташування об’єктів та інші деталі, contained in the solicitation, раніше не розголошувалися чи не повідомлялися.

План зі складами стане наступним кроком у кампанії президента Дональда Трампа щодо утримання та депортації мільйонів іммігрантів, яка почалася з поспішного розширення національної системи утримання іммігрантів — найбільшої у світі. Маючи 45 мільярдів доларів, виділених Конгресом на ув’язнення іммігрантів, його адміністрація цього року відновила недіючі в’язниці, перепрофілювала частини військових баз і співпрацювала з губернаторами-республіканцями для будівництва наметових таборів для іммігрантів у віддалених регіонах.

Адміністрація депортувала понад 579 000 осіб цього року, заявив раніше цього місяця прикордонний цар Том Хоман на платформі соціальних мереж X.

Нові об’єкти «максимізують ефективність, мінімізують витрати, скоротять час обробки, обмежать тривалість перебування, прискорять процес видалення та сприятимуть безпеці, гідності та повазі до всіх, хто перебуває під опікою ICE», зазначається в тендерній заявці.

«Нам потрібно краще ставитися до цього як до бізнесу», — сказав в.о. директора ICE Тодд М. Лайонс на конференції з прикордонної безпеки у квітні, за словами Arizona Mirror. Мета адміністрації, за його словами, полягала в тому, щоб депортувати іммігрантів так само ефективно, як Amazon переміщує посилки: «Як Prime, але з людьми».

Експерти з комерційної нерухомості кажуть, що концентрація затриманих у складах створить власні логістичні проблеми. Такі споруди призначені для зберігання та відвантаження, а не для проживання людей. Вони зазвичай погано вентилюються, не мають точного контролю температури — і, оскільки вони зазвичай розташовані далеко від житлових районів, можуть не мати доступу до водопроводу та санітарних систем, необхідних для підтримки тисяч постійних мешканців.

«Це знелюднює», — сказала Таня Вульф, адвокатка Національного імміграційного проєкту з Нового Орлеана — приблизно за годину на південь від місця запланованого складу в Хаммонді, Луїзіана. «Ви ставитеся до людей, за браком кращого терміну, як до худоби».

ICE планує суттєво модифікувати споруди, включивши зони прийому, житлові блоки з душами та туалетами, кухню, їдальню, медичний блок, зони для відпочинку всередині та надворі, бібліотеку права та адміністративні офіси, згідно з тендерною заявкою. Деякі об’єкти матимуть спеціальні житлові приміщення для сімей під вартою.

Більшість запланованих складів розташовані в містах, округах і штатах, керованих республіканцями, які підтримують імміграційну політику Трампа. Два з найбільших складів плануються в містах з місцевими урядами під керівництвом демократів: Стаффорд, Вірджинія, та Канзас-Сіті, Міссурі.

Якщо уряд орендує склад у Стаффорді, йому доведеться дотримуватися законів про зонування та будівельних норм міста, сказала Памела Єунг, одна з семи членів ради Стаффорда під керівництвом демократів.

«Імміграційна політика — федеральна, але її наслідки — місцеві», — сказала Єунг у заяві, надісланій електронною поштою. «Будь-який об’єкт такого масштабу вплине на інфраструктуру, громадську безпеку та соціальні послуги».

На початку цього місяця ICE утримувала понад 68 000 осіб, показують дані агентства — найвищий показник за всю історію. Майже половина, або 48% цих осіб, не мають кримінальних судимостей чи кримінальних справ, що тривають, показують дані ICE.

Деякі посадовці адміністрації скаржилися на складність поточної системи утримання. Звіт урядового наглядового органу 2015 року виявив, що рейси депортації часто вилітають з країни з порожніми місцями через логістичні труднощі з доставкою достатньої кількості осіб, eligible for deportation, до літака в один час.

Найбільший новозапропонований склад утримуватиме до 10 000 затриманих у Стаффорді, промисловій зоні за 40 миль на південь від Вашингтона. Об’єкт з потужністю до 9500 осіб планується в Хатчинсі, поблизу Далласа; ще один на 9000 — у Хаммонді, на схід від Батон-Руж. Наразі найбільший об’єкт ICE — це імпровізований наметовий табір, побудований цього літа на військовій базі Форт Блісс у Техасі. Він зараз утримує близько 3000 осіб, але очікувалося, що до кінця року матиме потужність 5000.

Документ тендерної заявки щодо складів називає дев’ять діючих центрів утримання як частину фінальної фази проєкту, що свідчить про те, що принаймні ці об’єкти продовжать використовуватися. План не згадує, чи будуть інші існуючі об’єкти поступово виведені з експлуатації.

Він не вказує терміни початку робіт над проєктом, але зазначає, що об’єкти повинні почати приймати затриманих через 30–60 календарних днів після початку будівництва.

Укомплектування об’єктів такого розміру, ймовірно, стане викликом, сказав Джейсон Хаузер, колишній начальник штабу ICE за президента Джо Байдена. Потенційним працівникам знадобиться медична чи інша спеціалізована підготовка, і вони повинні пройти федеральну перевірку безпеки, сказав він.

Ця проблема вже проявляється в інших нових об’єктах. У вересні власні інспектори уряду виявили, що на об’єкті Форт Блісс працювало менше двох третин охоронного персоналу, передбаченого контрактом.

«Ми завжди можемо знайти більше складів», — сказав Хаузер. Можливість безпечно експлуатувати об’єкти, за його словами, «завжди обмежена персоналом».