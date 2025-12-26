У Києві затримано агента фсб, який намагався вбити офіцера ГУР МО України.

За процесуального керівництва прокурорів Миколаївської обласної прокуратури 28-річному чоловіку повідомлено про підозру у закінченому замаху на умисне вбивство, незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами та пособництві державі-агресору.

Встановлено, що підозрюваний, громадянин Республіки Киргизтан, був завербований фсб під час відбування покарання за грабіж на території рф. Іноземець погодився виконувати злочинні завдання на шкоду безпеці України.

За інструкцією ворога агент, видаючи себе за туриста, прибув в Україну та спочатку зупинився у Первомайську на Миколаївщині. Там він придбав кілька смартфонів і SIM-карт, які регулярно змінював для законспірованого зв’язку з фсб.

Згодом підозрюваний виїхав до Києва.

Як повідомили у Центральному районному суді Миколаєва, він приїхав до Києва та поселився в готелі в центральній частині міста. Далі, виконуючи інструкції, він приїхав на одне з міських кладовищ, де в схроні, знайшов пістолет «Glock» та 48 патронів до нього.

Потім йому надіслали фотографію особи, яку треба вбити, а також вказали час та місце, де вона буде перебувати, а саме один з київських закладів.

Прибувши до закладу, підозрюваний побачив особу, яку мав вбити, дістав пістолет та здійснив спробу двох пострілів, які не відбулись з причин, що від нього не залежали, після чого його було затримано співробітниками СБ України.

У судовому засіданні, підозрюваний визнав свою провину, більше нічого по суті підозри повідомляти не став.

Захисник просив визначити розмір застави при застосуванні міри запобіжного заходу.

За результатами розгляду, слідчий суддя Іван Дірко ухвалив застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.