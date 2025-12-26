За результатами міжнародного конкурсу виноградники Chateau Chizay стали обличчям України у постійній експозиції Світового центру культури вина La Cité du Vin у Бордо, Франція, що представляє 50 найгарніших виноградних ландшафтів світу.

Про це повідомляється на офіційній сторінці виноробні в Фейсбук, передає Інше ТВ.

Як зазначається в повідомленні, для українського виноробства це важливе визнання теруару, культури виноградарства та професійного рівня, який демонструє Україна на міжнародній арені.

18 грудня генеральний директор музею La Cité du Vin Філіп Массол і генеральний директор Укрвинпрому Володимир Кучеренко вручили диплом Геннадію Гутману, засновнику і власнику Chateau Chizay.

«Краса наших виноградників – моє щоденне натхнення. Я вважаю масив Мала Гора місцем сили, тим паче, що знаю як багато часу та роботи сюди вкладено. Певен, всім варто побачити місце, де так вдало поєдналися природа та людська праця», – так прокоментував відзнаку Геннадій Гутман.

