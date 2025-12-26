Росіян закликали утриматися від поїздок до Німеччини.

Таку заяву зробила речниця МЗС Росії Марія Захарова. За її словами, у ФРН буцімто “триває необґрунтоване переслідування російських громадян”.

Про це вона сказала під час брифінгу 25 грудня. Її слова передають росЗМІ, пише «Інформатор».

“У Німеччині триває необґрунтоване переслідування російських громадян і співвітчизників з боку державних чиновників. Ми наполегливо закликаємо громадян нашої країни утриматися від поїздок до ФРН без нагальної потреби. Відповідні рекомендації опубліковані на офіційних ресурсах міністерства та закордонних установ”, – сказала Захарова.

За її словами, утримання росіян від поїздок до Німеччини може бути “корисним представникам журналістського корпусу, які відряджаються до Німеччини, тому що є проблеми”.

За даними німецької поліції, такі настрої пов’язані з порушенням санкцій росіянами. Захарова згадала інцидент з російським тренером петербурзького клубу “Зеніт” Сергієм Семаком та його дружиною.

Повідомлення російського МЗС в дусі російської пропаганди супроводжується фото разбитого у 1945 році рейхстагу.

Як повідомляло Інше ТВ, У Німеччині відмітили різке зростання активності російських шпигунів