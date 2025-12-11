Служба військової контррозвідки Німеччини (MAD) заявила про різке зростання активності іноземних спецслужб на території країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Звіт служби військової контррозвідки Німеччини за 2024 рік.

У звіті зазначається, що кількість спроб отримати інформацію про чисельність Бундесверу, його озброєння, структуру управління та рішення щодо розміщення військ суттєво збільшилася.

При цьому одним із ключових джерел загроз названо Росію.

Глава MAD Мартина Розенберг підкреслила, що сучасна розвідувальна діяльність фактично є підготовкою до можливих воєнних конфліктів.

За її словами, у 2025 році Німеччина спостерігає різкий сплеск російських розвідувальних операцій, спроб диверсій на логістичних маршрутах, кібератак, кампаній дезінформації та застосування безпілотників, стійких до засобів радіоелектронної боротьби. За рік кількість зафіксованих інцидентів зросла майже вдвічі.

Поряд із зовнішнім тиском MAD відзначає і внутрішні загрози: у 2024 році було відкрито 524 нові провадження, з них 413 – щодо праворадикальних проявів серед військовослужбовців. Це створює додаткові виклики для обороноздатності ФРН на тлі посилення російської активності та намагань впливати на німецьке суспільство та армію.

