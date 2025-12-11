

Президент Володимир Зеленський зустрівся з журналістами і розповів про роботу над мирним планом і не тільки. Про це повідомляють українські ЗМІ.

Про кандидатуру на місце Єрмака

“Якщо говорити про кандидатів, які зараз у Кабміні, то поки що взагалі є запитання, як призначити міністрів, посади яких вакантні – міністра енергетики і міністра юстиції… І якщо я, наприклад, заберу зараз когось ще з чинних урядовців – боюсь, що на їх місце будуть тижнями шукати кандидатури так само, як на міністерство енергетики та міністерство юстиції. Я не хочу зруйнувати Кабінет Міністрів”.

Про кадри в регіонах

“Мені повинні показати список, до кого є питання. Днями він має бути. Коли будуть пропозиції – будуть рішення”.

Про вибори

“Був сигнал від США – я відреагував, і готовий до цього. Є дві важливі речі, які потрібно пропрацювати: безпека і законодавство.

Про мирний план

“Редакція, яку ми передали вчора США – це не остаточний план. План – це комплекс документів і багатьох документів ще фіналізованих немає, вони залежать від того, яким буде прийнятий базовий 20-пунктний план.

Про 20 пунктів – є позиції, по яких залишаються в нас питання, зокрема питання територій. На сьогодні ще складно сказати, як буде наприкінці в документах.

США бачать, що ЗСУ виходять з території Донеччини і компроміс начебто в тому, що РФ не заходять на цю територію Донеччини. Хто керуватиме цією територією, вони не знають.

“Рускі” хочуть весь Донбас, ми це не сприймаємо. І американці шукають якийсь формат. Вони обговорювали питання щодо “вільної економічної зони”, “рускі” називають це “демілітаризованою зоною”. Наша позиція в плані: справедливо – коли стоїмо там, де стоїмо, тобто на контактній лінії. Тому між цими позиціями різними і триває зараз дискусія, це ще не визначено.

Чи піде Україна на “вільну економічну зону” на Донеччині – на це питання буде відповідати народ України. У форматі виборів чи у форматі референдуму, але має бути позиція народу України.

Окрім питання Донеччини, в документі пропонувався вихід “рускіх” з окупованих частин Харківської, Сумської області, Дніпровщини. Херсон, Запоріжжя – стоїмо, де стоїмо.

ЗАЕС – “рускіє” хочуть собі станцію, ми проти. Тут наша позиція дуже проста. Якщо американці можуть забрати станцію під себе, якимось чином демілітаризують цю зону, тобто російські війська повинні вийти зі станції на якусь відстань, тоді буде можливість, щоб був доступ до станції в України. А потім вже треба шукати можливість, як усім цим керувати. Тобто для нас ЗАЕС це – наше, а “рускі” вважають, що якщо вони окупували, то це їхнє… Станом на зараз, що це за консорціум може бути по станції, як це все реалізувати, як далі запустити роботу, як менеджерити – поки що складно сказати”.

Чи є дедлайн від США – ультимативних дат не було. США хочуть швидше закінчити. Думаю, вони дійсно хотіли, а може хочуть до Різдва мати повне розуміння, де ми з цією угодою”.

Про НАТО

“США не хочуть нас бачити в НАТО. Які є окремі домовленості у США з Росією? Ми з вами не знаємо. З часом всі секрети відкриваються.

Зарплати військовим і кількість ЗСУ

Збільшення зарплат військовим залежить від додатково бюджету, який Україна може залучити. Зараз Україна бореться за $45—50 млрд на наступний рік.

Щодо обмежень на чисельність ЗСУ, в «мирному плані» зараз прописана реальна чисельність української армії — 800 тисяч бійців. Це погоджено з військовими.

Про статус росмови і Московський патріархат

На питання, чи підтримують американці позицію Росії про статус російської мови та УПЦ МП, президент прямо не відповів. Він сказав, що ставлення до таких питань відповідатиме європейському законодавству.

Обмін полоненими

Секретар РНБО Рустем Умєров зустрічався щодо обмінів. Україна і Росія погодили достатньо великий обмін до Нового року і що треба проговорити списку. Але зараз росіяни гальмують процес, бо хочуть домовленостей щодо «мирного плану».