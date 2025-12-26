Брифінг заступниці Міністра енергетики України Ольги Юхимчук щодо ситуації в енергосистемі станом на ранок 26 грудня.

– Ворог здійснив обстріли об’єктів генерації та мереж передачі і розподілу електроенергії у кількох областях. Як наслідок – на ранок є знеструмлені абоненти в Донецькій, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Харківській областях. Енергетики працюють для того, аби якнайшвидше провести відновлювальні роботи.

Внаслідок постійних атак рф – на сьогодні майже у всіх регіонах України вимушено застосовуються заходи обмеження споживання, які допомагають балансувати енергосистему.

Міненерго працює спільно з Держенергонаглядом та ОВА, щоб вивільнити додаткові потужності та зробити більш справедливий і збалансований розподіл електроенергії в умовах обмежень і пошкоджень енергосистеми. А саме, врегулювати питання відключення споживачів, які заживлені від мереж об’єктів критичної інфраструктури, що не включаються до графіків погодинного відключення.

Попри все українська енергетика працює як цілісний організм. Ми залишаємося об’єднаною енергосистемою, працюємо паралельно з Європою, виконуються всі перетоки відповідно до досягнутих з партнерами домовленостей. Використовуємо потужності імпорту і за потреби користуємося аварійною допомогою.