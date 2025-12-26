За колишнього керівника управління Служби безпеки України у Харківській області Романа Дудіна внесли заставу у 4,2 млн гривень. Однак на виході зі слідчого ізолятора його затримали за новою підозрою.

Про це повідомляє «Суспільне Харків» із посиланням на адвоката Дудіна Олександра Кожевнікова.

«Заставу внесли 24 грудня «американські партнери, але коли Дудін вийшов із СІЗО, то його одразу затримали», — повідомив Кожевніков, відмовившись розкрити прізвища людей або назви компаній.

Захисник ексочільника СБУ у Харківській області припустив, що керівниця СІЗО, яка опрацьовувала документи щодо сплати застави, передала інформацію про це Державному бюро розслідувань.

-В цьому випадку ми бачимо лише те, що влада, або Офіс генерального прокурора, або ДБР просто бояться, що Роман вийде і надасть якусь інформацію, яка буде резонансною для суспільства, сказав адвокат.

Хто такий Роман Дудін

Нагадаємо, що у 2022 році Зеленський звільнив начальника СБУ в Харкові, бо той «думав тільки за себе». Після цього Звільнений Зеленським начальник СБУ у Харкові зажадав вибачень та розповів, хто є хто у регіоні насправді. Він тоді записав відео, його зараз не існує, але у попередньому посиланні є його розшифровка, він там називає зрадниками всіх, крім себе і Баканова, розповідає про дії харківських чиновників у перші дні війни, що потім харківська влада спростовувала.

Реакція офісу Генпрокурора

Ексочільника УСБУ в Харківській області затримано за підозрою у спробі захоплення державної влади під час війни, – повідомили сьогодні в офісі Генпрокурора.

-За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора слідчі Державного бюро розслідувань затримали колишнього керівника Управління СБУ в Харківській області.

Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 109 та ст. 341 КК України.

За даними слідства, після початку повномасштабної агресії рф підозрюваний, обіймаючи керівну посаду, вчинив дії, спрямовані на насильницьке захоплення державної влади та захоплення будівлі органу державної влади.

Використовуючи службове становище, він організував незаконні дії з метою усунення керівника Харківської обласної державної (військової) адміністрації від виконання повноважень, а також дезінформував підлеглих і ініціював поширення завідомо неправдивої інформації, що могло призвести до дестабілізації ситуації у прифронтовому регіоні.

Зазначені дії були вчинені в особливий період воєнного стану та створювали реальну загрозу безперервному функціонуванню органів державної влади і системи оборони України.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У разі доведення вини йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Окремо повідомляємо, що прокурори Офісу Генерального прокурора вже підтримують публічне обвинувачення щодо цього ж колишнього правоохоронця у Шевченківському районному суді м. Києва у справі про державну зраду, умисне невиконання наказу та самовільне залишення місця несення служби в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 402, ч. 5 ст. 407 КК України).

Що кажуть у ДБР

У ДБР теж зробили заяву з цього приводу

-Підозрюваний у державній зраді Роман Дудін сплатив понад 4,2 млн грн, однак правоохоронці повідомили йому нову підозру — за організацію незаконного захоплення будівлі Харківської обласної військової адміністрації та спробу усунення керівництва Харківської обласної військової адміністрації у перші години повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

“Встановлено, що екскерівник Управління СБ України в Харківській області, володіючи інформацією про проведення зс рф 24 лютого 2022 року наступальної операції на територію України, будучи переконаним у її успішності, організував спробу захоплення державної влади, а також захоплення будівлі, що забезпечує діяльність органу державної влади, з метою перешкоджання нормальній роботі установи.

У разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна. Суд має обрати йому новий запобіжний захід”, — повідомили у ДБР.