Талановитий півзахисник збірної України U-15 Мирослав Васьковський продовжить кар’єру в структурі англійського «Ліверпуля». Про це повідомила прес-служба «мерсисайдців».

«Ліверпуль» завершив підписання 14-річного футболіста, який перейшов до англійського клубу з австрійської «Аустрії». Є вихованцем київського «Локомотива».

Ласкаво просимо до Ліверпуля, Мирославе!».

Український талант приєднався до австрійського клубу в 2022 році, а з липня 2025-го перебував в академії титулованого англійського клубу. В останні дні грудня «червоні» оформили всі необхідні документи та офіційно завершили підписання гравця, пише Спорт.

Васьковський у грудні отримав виклик до збірної України U-15 на турнір розвитку УЄФА, який проходив в Португалії. У нинішньому сезоні гратиме за «Ліверпуль» U-14 та U-15.