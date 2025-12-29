Актор та комік Кирило Ганін підтвердив, що долучився до лав Збройних Сил України. Виконувач однієї з головних ролей в серіалі “Волонтери” наголосив, що ухвалив таке рішення “не для хайпу, не для ролику, не тому, що це комусь треба”, бо і раніше говорив, що вважає захист країни своїм обов’язком.

Ганін записав ролик у військовій формі, в якому повідомив, що мобілізувався.

“Я вас всіх почув, а тепер йду робити те, на що наважився”, сказав Кирило Ганін і пообіцяв поділиться подробицями у новорічному стрімі.

Нагадаємо, раніше мобілізувався гуморист Ігор Ласточкін, комік, тренер “Ліги Сміху”, актор “Країни У”. Він служить у 93-й окремій механізованій бригаді “Холодний Яр”. Відомо також, що служить Євген Ламах, актор театру та кіно (“Крути 1918”, “Корпорат”), номінант на премії “Золота дзиґа” та “Кіноколо”. У 2024 році мобілізувався Андрій Лузан, гуморист, сценарист, співзасновник YouTube-каналу “Леви на джипі”.

Воює Сергій Жадан, письменник, музикант. Олексій Воротніков, актор, мобілізувався у червні 2025 року. Служать Сергій Мартинюк, лідер рок-гурту “Фіолет” та Павло Гоц, учасник гурту Nazva.

І це далеко не всі популярні українці, які взяли до рук зброю задля захисту України.