Про це сказав Зеленський, відповідаючи на питання журналістів за результатами перемовин у Мар-а-Лаго.

“Ми проговорили командами, вчора затвердили це з президентом США, що у нас будуть сильні гарантії безпеки від США. Зараз це не назавжди, в документах це на 15 років з можливістю продовження. Я підняв це питання з президентом, я сказав йому що війна йде майже 15 років, тому дуже хотілось би, щоб гарантії були довшими. Я йому сказав, що ми б дуже хотіли розглянути можливість 30-50 років. Він сказав, що буде думати”, – зазначив Зеленський.