У змаганнях 27 грудня 2025 року з призовим фондом 20000 грн взяли участь 73 шахісти і шахістки.
Про це повідомив віцепрезидент Федерації шахів Миколаївської області Дмитро Горощенко, передає Інше ТВ.
Турнір проходив по швейцарській системі у 13 турів з контролем часу 3+2.
У загальній сітці турніру місця розподілись таким чином:
І – МС Поліщук Олег, 11 очок (Хмельницька область);
ІІ – МС Єропунов Гліб, 11 очок;
ІІІ – кмс Вальковий Олександр, 9,5 очок.
Серед дівчат:
І – Кутяніна Марина, 8,5 очок;
ІІ – Митрофанова Анна, 7 очок;
ІІІ – Шахрай Валентина, 6 очок.
Серед ветеранів:
І – Малярчук Юрій, 7,5 очок;
ІІ – кмс Мартинюк Олександр, 7,5 очок;
ІІІ – кмс Антонов Ігор, 7 очок.
Також були вручені призи в розрядних групах. Призовий фонд забезпечено Опікунською радою ФШМО.
