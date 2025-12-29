У змаганнях 27 грудня 2025 року з призовим фондом 20000 грн взяли участь 73 шахісти і шахістки.

Про це повідомив віцепрезидент Федерації шахів Миколаївської області Дмитро Горощенко, передає Інше ТВ.

Турнір проходив по швейцарській системі у 13 турів з контролем часу 3+2.

У загальній сітці турніру місця розподілись таким чином:

І – МС Поліщук Олег, 11 очок (Хмельницька область);

ІІ – МС Єропунов Гліб, 11 очок;

ІІІ – кмс Вальковий Олександр, 9,5 очок.

Серед дівчат:

І – Кутяніна Марина, 8,5 очок;

ІІ – Митрофанова Анна, 7 очок;

ІІІ – Шахрай Валентина, 6 очок.

Серед ветеранів:

І – Малярчук Юрій, 7,5 очок;

ІІ – кмс Мартинюк Олександр, 7,5 очок;

ІІІ – кмс Антонов Ігор, 7 очок.

Також були вручені призи в розрядних групах. Призовий фонд забезпечено Опікунською радою ФШМО.

Як повідомляло Інше ТВ, У Миколаєві шаховий рапід-турнір «Zolota Nyva Rapid» визначив переможців (ФОТО)