А далі, за словами президента Зеленського, знову працюватимуть переговорні команди.

-Передусім ми хочемо зараз зустріч на рівні радників найближчими днями. Рустем Умєров уже з’єднався з усіма радниками – американськими, європейськими. Думаю, ми зробимо все, щоб ця зустріч була в Україні нарешті. Далі ми підготуємо на рівні радників всі документи, і буде зустріч на рівні лідерів Європи з Україною, – сказав Зеленський.

Після цього буде підготовка до зустрічі з Трампом і європейськими лідерами – Україна налаштована, щоб ці зустрічі відбулись у січні. А потім уже можливі зустрічі з росіянами.

-Після цього, думаю, якщо все буде йти крок за кроком, то після цього буде зустріч в тому чи іншому форматі з росіянами – ми готові на відповідні формати, про які ми вже говорили, – додав Зеленський.