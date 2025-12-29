Із воєнним станом в Україні багато що пов’язане – і можливий кінець мобілізації, і можливі вибори. Тому журналісти запитали у президента Зеленського, коли це можливе. Він відповів що завершення воєнного стану буде залежати від того, коли у України з’являться гарантії безпеки.

-Без них війна не закінчилась, тому що може бути ризик повторної агресії. Це моніторинг партнерів та їхня присутність. Ми з партнерами це проговорюємо, якщо ми знайдемо можливості з усіма – американцями, європейцями і руськіми підписати 20 пунктів закінчення війни – я дуже налаштований, що в цей момент ми отримаємо гарантії безпеки. І в той момент, коли ми їх отримаємо, це буде для нас всіх сигналом, що війна закінчилась, – сказав президент.

За його словами, на вплив цих термінів буде впливати і позиція командування нашої армії – вони повинні сказати, що вся інфраструктура готова, щоб скасувати воєнний стан.